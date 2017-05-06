Нову ЛЕП для енергопостачання Авдіївки запустять дев'ятого травня – МінВОТ

Енергетики також працюють над відновленням енергопостачання Донецької фільтрувальної станції.
"Електропостачання Авдіївки здійснюв. по новій лінії, яку запустять в роботу 9.05. Енергетики працюють над відновленням електропостач.на ДФС, – вказується в повідомленні відомства в Twitter.
Електропостачання #Авдіївки здійснюв. по новій лінії, яку запустять в роботу 9.05. Енергетики працюють над відновленням електропостач.на ДФС— МТОТ (@mtot_gov_ua) 6 травня 2017 р.
Енергопостачання Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції регулярно порушується через обстріли бойовиків. 2 травня голова Донецької ВГА Павло Жебрівський повідомив, що Донецька фільтрувальна станція знову залишилася без електропостачання.
Раніше, 28 квітня, Авдіївку вперше переключили на нову лінію електропостачання, яка йде з боку смт Очеретине Ясинуватського району Донецької області. Електропостачання міста здійснюється в тестовому режимі.DT.UA