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Нову ЛЕП для енергопостачання Авдіївки запустять дев'ятого травня – МінВОТ

6 травня в 15:48

Енергетики також працюють над відновленням енергопостачання Донецької фільтрувальної станції.

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З 9 травня енергопостачання Авдіївки буде здійснюватися по новій лінії електропередач
Міністерство оборони України
Електропостачання Авдіївки буде здійснюватися по новій лінії електропередач, яку запустять 9 травня, повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

"Електропостачання Авдіївки здійснюв. по новій лінії, яку запустять в роботу 9.05. Енергетики працюють над відновленням електропостач.на ДФС, – вказується в повідомленні відомства в Twitter.

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Енергопостачання Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції регулярно порушується через обстріли бойовиків. 2 травня голова Донецької ВГА Павло Жебрівський повідомив, що Донецька фільтрувальна станція знову залишилася без електропостачання.

Раніше, 28 квітня, Авдіївку вперше переключили на нову лінію електропостачання, яка йде з боку смт Очеретине Ясинуватського району Донецької області. Електропостачання міста здійснюється в тестовому режимі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Авдіївка Донецьк енергетика
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