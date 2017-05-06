Нову ЛЕП для енергопостачання Авдіївки запустять дев'ятого травня – МінВОТ

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Енергетики також працюють над відновленням енергопостачання Донецької фільтрувальної станції.

З 9 травня енергопостачання Авдіївки буде здійснюватися по новій лінії електропередач Міністерство оборони України

Електропостачаннябуде здійснюватися по новій лінії електропередач, яку запустять 9 травня, повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

"Електропостачання Авдіївки здійснюв. по новій лінії, яку запустять в роботу 9.05. Енергетики працюють над відновленням електропостач.на ДФС, – вказується в повідомленні відомства в Twitter.

Електропостачання #Авдіївки здійснюв. по новій лінії, яку запустять в роботу 9.05. Енергетики працюють над відновленням електропостач.на ДФС — МТОТ (@mtot_gov_ua) 6 травня 2017 р.

Енергопостачання Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції регулярно порушується через обстріли бойовиків. 2 травня голова Донецької ВГА Павло Жебрівський повідомив, що Донецька фільтрувальна станція знову залишилася без електропостачання.

Раніше, 28 квітня, Авдіївку вперше переключили на нову лінію електропостачання, яка йде з боку смт Очеретине Ясинуватського району Донецької області. Електропостачання міста здійснюється в тестовому режимі.