Новий рік 2017 у Києві: Куди піти з родиною

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У Києві відкриються тематичні фотозони, буде працювати резиденція Санта-Клауса і пройдуть святкові фестивалі.

У цьому році на Новий рік українці зможуть відпочивати три дні

Новий рік вже стоїть на порозі, а значить, пора вирішити, де провести святкові дні. Більша частина українців вирішила зустріти 2017 рік вдома , але це не означає, що слід відмовляти собі у приємних сімейних прогулянок. Тим більше, що Київ приготував масу захоплюючих розваг.

За повідомленням КМДА, в Києві відкриються тематичні фотозони: біля мерії – на новорічну тематику, на Поштовій площі – стенди з країнами-переможцями Євробачення, а також фотозона на Софійській площі.

Софійська площа

30 грудня о 18.00 тут розпочнеться концерт, на якому виступлять учасники талант-шоу і танцювальних груп.

31 грудня з 22.00 по 02.30 на площі відбудеться зустріч Нового року за участю Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України та зірок естради.

1 і 2 січня з 17.00 по 20.00 пройде концерт за участю Державного оркестру.

Михайлівська площа

15 грудня на площі вже відкрився новорічний ярмарок, на якому можна знайти дерев'яні іграшки ручної роботи.

Зима на ВДНГ

31 грудня з 10.00 по 20.00 гостей ВДНГ чекають святкова шоу-програма, дитяча анімація, квести, лабіринти і ярмарок. Крім того, можна відвідати музей крижаних скульптур, контактний зоопарк, сферичний кінотеатр і багато іншого.

Вхід: вільний, окремі атракціони 140-350 гривень.

Хрещатик

31 грудня з 10.00 до 03.00 гуляння на ярмарку "Нове Різдво на Хрещатику". Відкриті будиночки з солодощами, гарячими напоями та новорічними сувенірами. Гості зможуть покататися на каруселі, відвідати каток, сферичний кінотеатр. Крім того. Буде приготований найбільший в Україні холодець.

Поділ

31 грудня з 20.00 по 02.00 на Подолі останній день року, що минає, можна провести в компанії Санта-Клауса і його сім'ї. Тут відкрита новорічна пошта, майстерня іграшок і будиночки казкового світу Лапландії.

Вхід: вільний

Київська Русь

31 грудня 20.00 – 02.00 тут можна спробувати середньовічну настоянку "Хріновуха", покататися на конях і санях. Подивитися вогняні шоу та феєрверки, а також виставу "Король бавиться" з участю кінно-трюкового і пішого театру, шоу двійників зірок світової естради. Взяти участь у веселих конкурсах, іграх, хороводах навколо ялинки. Грітися гості зможуть у Резиденції Діда Мороза, теплій вежі та біля багать на території парку.

Вхід: 395 грн; пенсіонерам і студентам — 250 грн; школярам — 150 грн; дітям — безкоштовно

Контрактова площа

1 січня 10.00-22.00 на ярмарку "Казкова зима на Подолі" можна скуштувати різдвяні пироги і глінтвейн, взяти участь у конкурсах і заглянути в резиденцію до Діда Мороза.

Вхід: вільний

Поштова площа

1 січня 11.00-22.00 бажаючі можуть зробити фото на тлі європейських пейзажів у Європейському містечку, де встановлена фотозона з 10 стендів країн — переможців пісенного конкурсу Євробачення.

Вхід: вільний

Парк імені Шевченка

2 січня 10.00-22.00 тут можна буде відвідати резиденцію святого Миколая, де будуть проходити майстер-класи. Гостей чекають ярмарок з виробами ручної роботи та гарячі святкові страви.

Вхід: вільний