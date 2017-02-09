Новий глава Нацполіції Князєв відмовився обговорювати майно колишньої дружини

За словами Шкіряка, Князєв давно не живе зі своєю колишньою дружиною, у якої журналісти виявили сім квартир і три автомобіля.
"Я не хотів би оцінювати своє особисте життя... Я не вважаю себе успішним чиновником або корупціонером", – заявив Князєв в ефірі телепрограми "Лівий берег із Сонею Кошкіною" ввечері в середу, 8 лютого.
Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, у свою чергу, стверджує, що Князєв вже давно не живе зі своєю колишньою дружиною.
"Наскільки мені відомо, Сергій Князєв протягом багатьох років не живе зі своєю колишньою дружиною, тому всі ці домисли, думаю, треба залишити осторонь. Крім того, наскільки я знаю, вони знаходяться на відстані сотень кілометрів. І якщо і спілкуються, то тому, що є спільні діти", – заявив Шкіряк в ефірі телеканалу "112. Україна".
Нагадаємо, 8 лютого Кабінет міністрів України призначив на посаду голови Національної поліції начальника департаменту карного розшуку НПУ Сергія Князєва.
Сергій Князєв з листопада минулого року очолював департамент карного розшуку НПУ. До цього він керував поліцією Рівненської та Закарпатської областей, працював у карному розшуку в Київській та Донецькій областях. У грудні 2014 року нагороджений орденом Данила Галицького.
Разом з тим, у екс-дружини нового глави Нацполиции знайшли сім квартир та елітний автопарк. У той же час сам Сергій Князєв, згідно з його декларацією за 2015 рік, володіє лише однією квартирою у Броварах. Ще в одній квартирі в околицях столиці йому належать 25%, решта – у власності Вікторії Князєвої та двох дітей.DT.UA , Телеканал «24» , 112 Україна ,