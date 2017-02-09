Новий глава Нацполіції Князєв відмовився обговорювати майно колишньої дружини

За словами Шкіряка, Князєв давно не живе зі своєю колишньою дружиною, у якої журналісти виявили сім квартир і три автомобіля.

Князєв не вважає себе корупціонером Національна поліція

Голова Національної поліціїзаявив, що не вважає себе корупціонером. Він також відмовився коментувати наявність у його колишньої дружини декількох земельних ділянок та об'єктів нерухомості в декількох областях.

"Я не хотів би оцінювати своє особисте життя... Я не вважаю себе успішним чиновником або корупціонером", – заявив Князєв в ефірі телепрограми "Лівий берег із Сонею Кошкіною" ввечері в середу, 8 лютого.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, у свою чергу, стверджує, що Князєв вже давно не живе зі своєю колишньою дружиною.

" Наскільки мені відомо, Сергій Князєв протягом багатьох років не живе зі своєю колишньою дружиною, тому всі ці домисли, думаю, треба залишити осторонь. Крім того, наскільки я знаю, вони знаходяться на відстані сотень кілометрів. І якщо і спілкуються, то тому, що є спільні діти ", – заявив Шкіряк в ефірі телеканалу "112. Україна".

Нагадаємо, 8 лютого Кабінет міністрів України призначив на посаду голови Національної поліції начальника департаменту карного розшуку НПУ Сергія Князєва.

Сергій Князєв з листопада минулого року очолював департамент карного розшуку НПУ. До цього він керував поліцією Рівненської та Закарпатської областей, працював у карному розшуку в Київській та Донецькій областях. У грудні 2014 року нагороджений орденом Данила Галицького.

Разом з тим, у екс-дружини нового глави Нацполиции знайшли сім квартир та елітний автопарк. У той же час сам Сергій Князєв, згідно з його декларацією за 2015 рік, володіє лише однією квартирою у Броварах. Ще в одній квартирі в околицях столиці йому належать 25%, решта – у власності Вікторії Князєвої та двох дітей.