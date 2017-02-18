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"Нормандська четвірка" домовилася про доступ МКЧХ до полонених в Донбасі — Габріель

18 лютого в 17:42

Сторони домовилися реалізувати домовленість про режим "тиші" і відвід важкого озброєння.

МККК, Красный Крест
Червоний Хрест отримає доступ до полонених в Донбасі
Міністри закордонних справ країн "Нормандської четвірки" в Мюнхені домовилися про доступ до полонених в Донбасі співробітникам Міжнародного комітету Червоного Хреста, заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель.

"Ми домовилися, що Червоний Хрест отримає доступ до полонених", - сказав Габріель сьогодні, 18 лютого.

Він також зазначив, що сторони домовилися реалізувати домовленість Тристоронньої групи в Мінську про режим "тиші", відвід важкого озброєння і надання СММ ОБСЄ можливості контролювати цей відвід.

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Раніше повідомлялося, що за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. У Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.

Детальніше про ситуацію із заручниками читайте в матеріалі Валентини Самар "На світло" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги полон доступ Україна заручники ОБСЄ Донбас
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