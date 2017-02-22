Німеччина виділила 4,5 млн євро на допомогу переселенцям з Донбасу



Допомога призначена біженцям, які знаходяться в Харківській області.

Німеччина допоможе біженцям продуктами pravdoryb.info

Уряд Німеччини буде надавати допомогу переселенцям з Донбасу через програми німецького Червоного Хреста. Допомога розрахована до середини 2019 року, на що вже виділено 4,5 млн євро. Німецький Червоний Хрест також виділить і власні кошти в рамках цієї програми, повідомляє посольство Німеччини в Україні.

"Цільова група - найбільш постраждалі від конфлікту внутрішньо переміщені особи в Харківській області, в основному люди похилого віку, інваліди, одинокі матері/батьки багатодітні сім'ї. Всього зазначеними заходами охоплено щонайменше 5000 чоловік. Після констатації їх потреб вони отримують допомогу у вигляді продовольчих і фармацевтичних ваучерів", - йдеться в повідомленні. В ході реалізації своїх проектів гуманітарної допомоги німецький Червоний хрест тісно співпрацює з українським Червоним Хрестом. Німецький та український Червоний хрест узгоджують свої дії з іншими суб'єктами гуманітарної допомоги в Харківській області при координації з ООН і з Міжнародним комітетом Червоного хреста.

Раніше Німеччина вже виділяла в рамках цієї програми 2,9 млн євро.

Як повідомлялося, за даними на січень 2017 року Міністерство соціальної політики зареєструвало більше 1,3 мільйонів сімей вимушених переселенців з Криму і Донбасу.