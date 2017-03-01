Нігерійські пірати відпустили українських моряків

Моряки знаходяться в безпеці.
"За інформацією Посольства України в Греції, 3 громадяни України - члени екіпажу судна Gaz Providence, які 6 лютого були захоплені піратами в акваторії Гвінейської затоки поблизу узбережжя Нігерії, звільнені після проведених переговорів і знаходяться в безпеці", - йдеться в повідомленні департаменту у Facebook.
Раніше повідомлялося, що в територіальних водах Нігерії пірати нападали на судно BBC Caribbean, на борту якого знаходилися сім громадян Росії і громадянин України.DT.UA