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Нігерійські пірати відпустили українських моряків

1 березня в 18:43

Моряки знаходяться в безпеці.

Нигерия, пираты
Пірати відпустили трьох українських моряків, які були захоплені разом з танкером Gaz Providence
Нігерійські пірати звільнили трьох українських моряків, які були захоплені разом з танкером Gaz Providence в акваторії Гвінейської затоки, повідомили в прес-службі департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

"За інформацією Посольства України в Греції, 3 громадяни України - члени екіпажу судна Gaz Providence, які 6 лютого були захоплені піратами в акваторії Гвінейської затоки поблизу узбережжя Нігерії, звільнені після проведених переговорів і знаходяться в безпеці", - йдеться в повідомленні департаменту у Facebook.

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Раніше повідомлялося, що в територіальних водах Нігерії пірати нападали на судно BBC Caribbean, на борту якого знаходилися сім громадян Росії і громадянин України. 

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна пірати моряки
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