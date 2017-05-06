Невпізнаними залишаються близько тисячі загиблих у зоні АТО - голова місії "Чорний тюльпан"

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Кілька сотен тіл доставлені на підконтрольну уряду територію.

ООН, ОБСЄ і Червоний Хрест займаються підрахунком загиблих в Донбасі Радио Свобода

Близько тисячі українських військовослужбовців і цивільних осіб, які, досі не опізнані.

Такі дані озвучив голова пошукової місії "Чорний тюльпан" Ярослав Жилкін в ефірі телеканалу "112. Україна" в суботу, 6 травня.

"Якщо ґрунтуватися на даних, які озвучуються і місією ООН, і ОБСЄ, і Міжнародним Червоним Хрестом, плюс наші дані (це все перевіряється) – близько близько тисячі осіб. Не тільки військових, це і цивільні люди, які числяться у нас досі незнайденими і неідентифікованими", – уточнив Жилкін.

Він також додав, що кілька сотень невпізнаних тіл знаходяться на підконтрольній Україні території.

Раніше в Генштабі повідомили, що з 2014 року під час виконання бойових завдань в зоні АТО загинули 2629 українських військовослужбовців, близько 8 тисяч отримали поранення.