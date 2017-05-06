Невпізнаними залишаються близько тисячі загиблих у зоні АТО - голова місії "Чорний тюльпан"

Кілька сотен тіл доставлені на підконтрольну уряду територію.
Такі дані озвучив голова пошукової місії "Чорний тюльпан" Ярослав Жилкін в ефірі телеканалу "112. Україна" в суботу, 6 травня.
"Якщо ґрунтуватися на даних, які озвучуються і місією ООН, і ОБСЄ, і Міжнародним Червоним Хрестом, плюс наші дані (це все перевіряється) – близько близько тисячі осіб. Не тільки військових, це і цивільні люди, які числяться у нас досі незнайденими і неідентифікованими", – уточнив Жилкін.
Він також додав, що кілька сотень невпізнаних тіл знаходяться на підконтрольній Україні території.
Раніше в Генштабі повідомили, що з 2014 року під час виконання бойових завдань в зоні АТО загинули 2629 українських військовослужбовців, близько 8 тисяч отримали поранення.112 Україна , instagram/aatorres111972aolcom ,