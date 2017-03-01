Невідомі підпалили двері Українського інституту національної пам'яті

Про підпал повідомив глава Інституту Володимир В'ятрович

Вночі відбувся підпал дверей Українського інституту нацпам'яті

Глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив про підпал дверей очолюваної ним структури. На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook В'ятрович повідомив, що підпал стався вночі і ніяких знаків на місці підпалу не залишилося.

Раніше повідомлялося, що невідомі вандали розлили під дверима Українського інституту національної пам'яті червону фарбу і залишили наклейки з написом "Слов'янська варта".

Раніше група з кількох невідомих осіб влаштувала бійку біля будівлі інформаційного агентства "Укрінформ", напавши на голови Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича перед прес-конференцією. Учасників бійки розняла охорона.

За словами самого В'ятровича, нападники не пред'явили жодних конкретних претензій, а лише хотіли вдарити його.