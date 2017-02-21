Необхідно повністю і негайно припинити вогонь в Донбасі - Генсек ООН

Гуттереш заявив, що ООН повністю підтримує зусилля "Нормандської четвірки", Тристоронній контактної групи і СММ ОБСЄ.

Генсек ООН заявив, що необхідно повністю і негайно припинити вогонь в Донбасі

ООН підтримує всі зусилля як у нормандському форматі, так і в Мінську з, тому угода про відвід важкого озброєння може привести до прогресу, заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш

"Ми неодноразово закликали до повного виконання зобов'язань в рамках Мінського процесу. Нам потрібно негайне і повне припинення вогню. Я взяв до відома рішення про відвід важкого озброєння вогню 20 лютого, сподіваюся, що це призведе до реального прогресу, якого чекає народ східної України. Закликаю не робити односторонніх кроків на місцях", - сказав Гуттереш, передає УНН.

Він також зазначив, що ООН повністю підтримує зусилля "Нормандської четвірки", Тристоронній контактної групи і СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи 15 лютого в Мінську, учасники зустрічі наголосили на необхідності повного виконання Мінських угод, включно з Меморандумом від 19 вересня 2014 року. На думку представників Групи, режим припинення вогню повинен бути стійким і тривалим, важкі гармати слід відвести від лінії зіткнення, а Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ слід підтвердити такий відвід.