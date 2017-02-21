Необхідність підписувати декларацію для лікування у сімейного лікаря порушує права пацієнтів – юрист

На сьогоднішній день залишається незрозумілим, який саме документ будуть підписувати сімейний лікар та його пацієнт.

Пацієнтів сімейних лікарів можуть зобов'язати підписувати документи юридично суперечливого змісту nikatv.ru

Передбачене медичною реформою обов'язкове заповнення пацієнтами документів для отримання медичної допомоги від, на якому наполягають в МОЗ, прямо обмежує права пацієнтів, вважає керівник юридичної служби Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Ольга Скорина.

Думка фахівця наводить у своїй статті для DT.UA Ольга Скрипник. За її словами, на даний момент все ще залишається незрозумілим, який документ будуть підписувати лікар та пацієнт. Якщо раніше мова йшла про договір, в якому прописувалися права і обов'язки сторін, то зараз в уряді пропонують використовувати декларацію. В пацієнтських організаціях її зміст викликав занепокоєння.

Як вказує Скорина, декларація – це документ, який несе неконкретний і рекомендаційний характер, а її положення потребують додаткового законодавчого врегулювання.

Так, в проекті декларації МОЗ є можливість підпису пацієнта у графі "Відмовляюся від надання допомоги за місцем проживання (перебування)" що є, за словами юриста, небезпечним і протиправним нововведенням.

"Автори документа і заступник міністра П.Ковтонюк, який його презентував, наполягають: "Кожен пацієнт повинен заповнити декларацію, щоб лікар зміг його лікувати". Це пряме і неприпустиме обмеження прав пацієнтів. Право пацієнта на кваліфіковану медичну допомогу — беззастережне. А документальний супровід процесу надання медичної допомоги — це лише допоміжний інструмент, і його не слід абсолютизувати", – вказує Скорина, додаючи, що відсутність в медустанові медичної документації по тим або іншим причинам не може бути перешкодою для надання допомоги хворому.

Суперечливими також є положення декларації щодо необхідності згоди пацієнта на збір та обробку персональних даних.

"Персональні дані, зазначено у проекті документа, можуть бути "знищені для цілей охорони здоров'я". Що це за цілі? Чи не буде зловживань? Чи усвідомлюють сімейні лікарі важливість збереження персональних даних? Чи знайомі вони з нормативними документами, які є необхідними для їхньої роботи? Поки що запитань більше, ніж відповідей", – підкреслює юрист.

Раніше DT.UA писало, що після запуску реформи первинного рівня медичної допомоги держава буде виділяти на практику кожного сімейного лікаря близько 35 тисяч грн на місяць, з яких самому лікарю в якості зарплати буде покладатися в кращому разі близько 30% від цієї суми.

Гроші, при цьому будуть "йти за пацієнтом". На кожного з максимум двох тисяч своїх пацієнтів сімейний лікар буде отримувати від держави близько 210 грн в місяць.

Детальніше про запуск реформи медичної допомоги первинного рівня читайте в статті Ольги Скрипник "Сімейний лікар. Як його вибирати?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".