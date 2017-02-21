Необхідність підписувати декларацію для лікування у сімейного лікаря порушує права пацієнтів – юрист

На сьогоднішній день залишається незрозумілим, який саме документ будуть підписувати сімейний лікар та його пацієнт.
Думка фахівця наводить у своїй статті для DT.UA Ольга Скрипник. За її словами, на даний момент все ще залишається незрозумілим, який документ будуть підписувати лікар та пацієнт. Якщо раніше мова йшла про договір, в якому прописувалися права і обов'язки сторін, то зараз в уряді пропонують використовувати декларацію. В пацієнтських організаціях її зміст викликав занепокоєння.
Як вказує Скорина, декларація – це документ, який несе неконкретний і рекомендаційний характер, а її положення потребують додаткового законодавчого врегулювання.
Так, в проекті декларації МОЗ є можливість підпису пацієнта у графі "Відмовляюся від надання допомоги за місцем проживання (перебування)" що є, за словами юриста, небезпечним і протиправним нововведенням.
"Автори документа і заступник міністра П.Ковтонюк, який його презентував, наполягають: "Кожен пацієнт повинен заповнити декларацію, щоб лікар зміг його лікувати". Це пряме і неприпустиме обмеження прав пацієнтів. Право пацієнта на кваліфіковану медичну допомогу — беззастережне. А документальний супровід процесу надання медичної допомоги — це лише допоміжний інструмент, і його не слід абсолютизувати", – вказує Скорина, додаючи, що відсутність в медустанові медичної документації по тим або іншим причинам не може бути перешкодою для надання допомоги хворому.
Суперечливими також є положення декларації щодо необхідності згоди пацієнта на збір та обробку персональних даних.
"Персональні дані, зазначено у проекті документа, можуть бути "знищені для цілей охорони здоров'я". Що це за цілі? Чи не буде зловживань? Чи усвідомлюють сімейні лікарі важливість збереження персональних даних? Чи знайомі вони з нормативними документами, які є необхідними для їхньої роботи? Поки що запитань більше, ніж відповідей", – підкреслює юрист.
Раніше DT.UA писало, що після запуску реформи первинного рівня медичної допомоги держава буде виділяти на практику кожного сімейного лікаря близько 35 тисяч грн на місяць, з яких самому лікарю в якості зарплати буде покладатися в кращому разі близько 30% від цієї суми.
Гроші, при цьому будуть "йти за пацієнтом". На кожного з максимум двох тисяч своїх пацієнтів сімейний лікар буде отримувати від держави близько 210 грн в місяць.
Детальніше про запуск реформи медичної допомоги первинного рівня читайте в статті Ольги Скрипник "Сімейний лікар. Як його вибирати?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA