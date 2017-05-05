НБУ випустить присвячену "Євробаченню" монету

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

На реверсі монети розміщено слоган і логотип конкурсу.

Нацбанк випустить монету на честь "Євробачення" Eurovision.tv

Національний банк України 11 травня вводить в обіг пам'ятну монету, присвячену проведенню 62 пісенного конкурсу "Євробачення 2017" у Києві, повідомляється на сайті регулятора.

Монета номіналом п'ять гривень виготовлена з нейзильберу. На аверсі монети розміщено стилізовану композицію: панорама Києва, на якій зображений архістратиг Михаїл. На реверсі монети зображені офіційні слоган і логотип "Євробачення": різнокольорове намисто, в центрі яких розташовується синьо-жовте серце, а також написи Eurovision song contest Kyiv 2017 та Celebrate diversity.

Монета буде реалізована накладом 40 тисяч примірників, ціна яких складе 46 гривень за штуку. Половина монет (20 тисяч примірників) буде доступна для онлайн-замовлення з 5 по 15 травня.

Національний банк України

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.