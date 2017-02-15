НАЗК отримало з Мін'юсту зареєстрований порядок перевірки декларацій

Логічний та арифметичний контроль декларацій посадовців буде здійснюватися автоматично за допомогою програмного забезпечення.

НАЗК отримала затверджений Мін'юстом порядок перевірки е-декларацій Петро Порошенко/Facebook

Національне агентство з питань протидії корупції отрималопроведення контролю та повної перевірки електронних декларацій чиновників, що пройшов державну реєстрацію, повідомив заступник голови НАПК Руслан Радецький.

"В НАЗК повернувся з державної реєстрації Порядок повної перевірки декларацій, узгоджений з Міністерством юстиції та Секретаріатом Кабінету Міністрів та ухвалений на засіданні НАЗК у п'ятницю", – цитує слова Радецького прес-служба НАЗК.

У відповідності з порядком, початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття рішення НАЗК про проведення даної перевірки (про що повідомляється суб'єкту декларування), і триває 60 календарних днів.

Логічний та арифметичний контроль декларації буде вестися автоматично за допомогою програмного забезпечення реєстру декларацій.

Документ також визначає механізм проведення НАЗК контролю та повної перевірки декларацій щодо своєчасності подання, правильності і повноти їх заповнення.

"Одночасно, НАЗК з'ясує достовірність задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів, перевірить на наявність конфліктів інтересів і ознак незаконного збагачення", – резюмується в повідомленні.

Текст зареєстрованого Порядку перевірки та програми до нього оприлюднено на сайті НАЗК.

Раніше глава Мін'юсту Павло Петренко повідомив, що Міністерство юстиції зареєструвало затверджений Національний агентством щодо запобігання корупції порядок перевірки електронних декларацій.

Нагадаємо, 10 лютого НАЗК затвердило порядок перевірки е-декларацій, розроблений Мін'юстом.

25 січня Кабінет міністрів України створив робочу групу для розробки порядків перевірки електронних декларацій.

Тоді міністр юстиції Павло Петренко нагадав, НАЗК вже кілька місяців не може розробити порядок перевірки е-декларацій, який би не суперечив Конституції і законам, і вже тричі Мін'юст відмовив у реєстрації документації.