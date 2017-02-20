НАЗК оприлюднило статистику поданих е-декларацій

До Єдиного державного реєстру декларацій надійшло понад 200 тисяч документів.

У НАЗК підбили підсумки минулорічного декларування obozrevatel.com

Національне агентство з питань запобігання корупції () оприлюднило статистику подання декларацій українськими високопосадовцями.

"Станом на кінець дня 16 лютого 2017 року до Єдиного державного реєстру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подано всього 203 тисячі 875 електронних документів", - йдеться в повідомлені прес-служби НАЗК.

До Реєстру подано 108 тисяч 775 щорічних декларацій за 2015 рік:

- з них виправлених – 20 тисяч 628 документів;

- народними депутатами – 421 документ;

- особами, які займають посади державної служби категорії "А" та "Б" – 65 тисяч 542 документи;

- посадовими особами місцевого самоврядування – 1 тисяча 53 документи;

- суддями – 7 тисяч 389 документів;

- слідчими – 11 тисяч 163 документи;

- посадовими особами Кабінету міністрів України – 82 документи.

НАЗК

Крім того, до Реєстру надійшло 3 тисячі 694 повідомлення про зміни в майновому стані. А також 17 тисяч 106 декларацій кандидатів на різноманітні посади.

До Реєстру також подано 58 тисяч 274 щорічних декларацій за 2016 рік, з них виправлених – 8 тисяч 595.

Нагадаємо, 25 січня Кабінет міністрів України створив робочу групу для розробки порядків перевірки електронних декларацій.

10 лютого НАЗК затвердило порядок перевірки е-декларацій, розроблений Мін'юстом.