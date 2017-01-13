НАЗК і НАБУ підписали меморандум про співпрацю

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Національне антикорупційне бюро отримає повний доступ до е-декларацій політиків.

НАЗК надасть НАБУ повний доступ до електронних декларацій

і Національне агентство з питань протидії корупції підписали Меморандум про співробітництво та обмін інформацією в п'ятницю, 13 січня, повідомляється на сайті НАБУ.

Документ передбачає, в тому числі, доступ НАБУ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних, якими володіє НАЗК.

Меморандум підписали директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник та голова Національного агентства з питань протидії корупції Наталія Корчак, він вступає в силу з моменту підписання.

Всі технічні аспекти, необхідні для доступу Бюро до реєстру електронних декларацій, будуть улагоджені протягом найближчих тижнів.

У НАБУ впевнені, що надання повного доступу до е-декларацій чиновників підвищить ефективність виявлення та розслідування корупційних злочинів, що розслідуються Бюро.

Нагадаємо, в інтерв'ю для DT.UA глава НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ готове надати співробітникам НАЗК доступ до своїх баз даних, але очікує, що в агентстві співробітникам НАБУ також нададуть повний доступ до реєстру електронних декларацій.

Національне антикорупційне бюро України почало досудові розслідування десяти кримінальних проваджень, відкритих на підставі аналізу електронних декларацій чиновників. Пізніше були відкриті ще три кримінальні провадження.

Читайте інтерв'ю Валентини Самар з директором НАБУ Артемом Ситником у випуску тижневика "Дзеркало тижня. Україна".