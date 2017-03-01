Навесні українці отримають шість вихідних через низку державних свят

Вихідними днями затверджені 8 березня, Великдень та травневі свята.

Українці навесні відсвяткують шість державних свят Ганна Здоренко, DT.UA

Цієї весни на українців очікують шість додаткових вихідних завдяки державним святам.

Згідно з розпорядження Кабінету міністрів України "Про перенесення робочих днів у 2017 році", українцям пропонується відсвяткувати Міжнародний жіночий день 8 березня, Великдень 16 і 17 квітня, День міжнародної солідарності трудящих 1 і 2 травня, а також День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 і 9 травня.

При цьому понеділок 8 травня доведеться відпрацювати в суботу, 13 травня.

Таким чином на 9 травня в Україні буде чотири вихідних (з 6 до 9 травня). Дане розпорядження не стосується органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", Державної казначейської служби та банківських установ.

Нагадаємо, раніше в Українському інституті національної пам'яті запропонували впорядкувати календар державних свят. Зокрема, там закликали відмовитися від перенесення на понеділок святкового дня, якщо він випадає на вихідні.

30 травня 2016 року у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, яким пропонувалося виключити з переліку святкових днів День міжнародної солідарності трудящих (1 і 2 травня). Свої підписи під проектом №4722 поставили 11 депутатів з різних фракцій.

Крім того, задля увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років автори законопроекту пропонували зберегти тільки День пам'яті та примирення, який відзначається щорічно 8 травня, скасувавши державне свято – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня).

У квітні 2015 року Верховна Рада прийняла закон "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років", яким 8 травня в Україні був оголошений Днем пам'яті та примирення. Меморіальні заходи до Дня пам'яті та примирення відрізняються від тих, до яких традиційно звикли на пострадянському просторі. У ці дні не проводяться розважальні заходи, а шанують десятки мільйонів жертв Другої світової війни.