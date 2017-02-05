Народний депутат напав на поліцейського в Бахмуті

Депутат вдарив співробітника поліції в область тулуба. Поліцейський госпіталізований.

У Бахмуті депутат Ради напав на поліцейського Семен Семенченко / Facebook

Народний депутат України, який бере участьв Бахмуті Донецької області, напав співробітника поліції, коли той намагався перевірити його автомобіль, повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції Донецької області.

"Співробітник Бахмутського відділу поліції звернувся в місцеву лікарню з забоєм грудної клітки та був госпіталізований. Травму він отримав на блокпосту в Бахмуті під час виконання службових обов'язків, коли група людей намагалася перешкодити перевірці їх автомобілю", - йдеться в повідомленні.

Зі слів співробітника поліції, присутній на місці один з народних депутатів України, які беруть участь у блокаді залізничного переїзду в Бахмуті, почав конфліктувати і перешкоджати здійсненню перевірки.

"Він дав вказівку водію залишити територію блокпоста і вдарив співробітника поліції в область тулуба", - додали в поліції.

У поліції зазначили, що в ході конфлікту "депутат висловлювався нецензурною лайкою, висловлював погрози фізичної розправи у бік поліцейських, які виконували свої обов'язки, і висловлював наміри відібрати в них зброю, в разі здійснення перевірок зазначеного автомобіля на інших блокпостах".

Раніше повідомлялося, що невідомі активісти, які блокували залізницю на ділянці "Луганськ-Лисичанськ-Попасна", яка веде в ОРДЛО, підірвали залізничну колію.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк, заблокували гілку залізниці Луганськ – Лисичанськ - Попасна на ділянці Гірське - Золоте для припинення торгівлі з незаконними збройними формуваннями. Блокпост блокади отримав назву "Редут Богдана". Ветерани розмістили на залізничному шляху три дерев'яних "їжака" і заблокували вантажі, що переміщуються на окуповану територію.

Учасники акції заявили, що ці заходи спрямовані, зокрема, на звільнення заручників терористичних формувань ОРДЛО.

Наступного дня прокуратура відкрила щодо учасників блокади кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу україни (блокування транспортних комунікацій).