НАПК надасть НАБУ доступ до е-декларацій

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Директор НАБУ і голова НАПК домовилися про створення спільної робочої групи, яка буде займатися вивченням електронних декларацій.

Спільна робоча група відомств займеться перевіркою е-декларацій obozrevatel.com

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник та голова Національного агентства з питань протидії корупціїпровели зустріч, в рамках якої домовилися про доступ НАБУ до бази електронних декларацій, повідомляється на сайті НАБУ.

Голови обох відомств домовилися про створення робочої групи, яка отримає доступ до декларацій політиків і чиновників.

"Для вирішення технічних питань забезпечення швидкого доступу співробітників Національного антикорупційного комітету України до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених виконувати державний функції та функції місцевого самоврядування буде створена робоча група", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Крім того, Наталія Корчак підтвердила готовність Агентства сприяти Бюро в отриманні доступу в максимально стислі терміни.

Нагадаємо, в інтерв'ю для ZN.UA глава НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ готове надати співробітникам НАПК доступ до своїх баз даних, але очікує, що в агентстві співробітників НАБУ також нададуть повний доступ до реєстру електронних декларацій.

Національне антикорупційне бюро України почало досудові розслідування десяти кримінальних проваджень, відкритих за результатами аналізу електронних декларацій чиновників.

Читайте інтерв'ю Валентини Самар з директором НАБУ Артемом Ситником у свіжому випуску тижневика "Дзеркало тижня. Україна".