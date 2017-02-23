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Напередодні анексії Криму українським морпіхам наказали їхати в Київ

23 лютого в 19:24

Колишня військова влада країни хотіла використати військовослужбовців для охорони військових об'єктів.

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Кримським морпіхам перед початком анексії наказали прибути в Київ
Facebook/Міністерство оборони України
Колишнє військове керівництво України наказали морським піхотинцям, які дислокувались у Криму, висуватися до Києва для виконання завдань в лютому 2014 року, повідомив начальник прес-служби Сил спеціальних операцій Збройних сил України, колишній заступник командира 501 окремого батальйону морської піхоти (Керч), Олексій Нікіфоров радіо "Крим. Реалії".

"Усе розпочалося 19 лютого, коли начальником Генерального штабу був призначений командувач Військово-морських сил Збройних сил України й поїхав до Києва. Буквально одразу за ним прийшло розпорядження, в якому першому батальйону морської піхоти (Феодосія) була поставлена задача відбути до Києва. Я не бачив самого розпорядження, в якому було поставлено завдання, що саме робити, але ті, хто їхав до Києва – однозначно. Вони провели посадку в ешелони й вирушили без жодного шуму, по-військовому. Моєму батальйону була поставлена задача відправити одну з рот саме до містечка постійної дислокації, тому що всі поїхали буквально в повному складі", – розповів Нікіфоров.

За словами військового, колишнє військове керівництво України розглядало кримських морпіхів не як посилення підрозділів "Беркуту", а як охорону військових об'єктів.

"Нам уявлялося, що коли Ільїн (колишній начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України адмірал Юрій Ільїн – ред.), теж колишній морський піхотинець, прийшов до Генерального штабу, побачив там якісь події на Майдані, то подумав, що, мовляв, де мої морпіхи, щоб охороняти або Генштаб, або склади може", – зазначив Олексій Нікіфоров.

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Нагадаємо, що офіційно початком окупації Криму вважається 20 лютого 2014 року.

Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно.

Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.

За матеріалами: Крим.Реалії
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Теги військові Україна Крим Київ морпіх анексія
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