Напередодні анексії Криму українським морпіхам наказали їхати в Київ

Колишня військова влада країни хотіла використати військовослужбовців для охорони військових об'єктів.

Кримським морпіхам перед початком анексії наказали прибути в Київ Facebook/Міністерство оборони України

Колишнє військове керівництво України наказали морським піхотинцям, які дислокувались у, висуватися до Києва для виконання завдань в лютому 2014 року, повідомив начальник прес-служби Сил спеціальних операцій Збройних сил України, колишній заступник командира 501 окремого батальйону морської піхоти (Керч), Олексій Нікіфоров радіо " Крим. Реалії ".

"Усе розпочалося 19 лютого, коли начальником Генерального штабу був призначений командувач Військово-морських сил Збройних сил України й поїхав до Києва. Буквально одразу за ним прийшло розпорядження, в якому першому батальйону морської піхоти (Феодосія) була поставлена задача відбути до Києва. Я не бачив самого розпорядження, в якому було поставлено завдання, що саме робити, але ті, хто їхав до Києва – однозначно. Вони провели посадку в ешелони й вирушили без жодного шуму, по-військовому. Моєму батальйону була поставлена задача відправити одну з рот саме до містечка постійної дислокації, тому що всі поїхали буквально в повному складі", – розповів Нікіфоров.

За словами військового, колишнє військове керівництво України розглядало кримських морпіхів не як посилення підрозділів "Беркуту", а як охорону військових об'єктів.

"Нам уявлялося, що коли Ільїн (колишній начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України адмірал Юрій Ільїн – ред.), теж колишній морський піхотинець, прийшов до Генерального штабу, побачив там якісь події на Майдані, то подумав, що, мовляв, де мої морпіхи, щоб охороняти або Генштаб, або склади може", – зазначив Олексій Нікіфоров.

Нагадаємо, що офіційно початком окупації Криму вважається 20 лютого 2014 року.

Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно.

Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.