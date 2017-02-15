Надзвичайний стан в енергетиці може діяти до двох місяців – Насалик

Метою надзвичайних заходів є скорочення витрат антрацитового вугілля.

Насалик вважає, що НС триватиме не більше двох місяців

Розпорядження уряду про введення надзвичайного стану в енергетиці буде діяти протягом місяця, однак воно може бути продовжено на місяць, заявив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик.

"Тобто, не більше двох місяців дане розпорядження працює. І не більше", - запевнив Ігор Насалик.

Він зазначив, що метою розпорядження є мінімізувати витрати антрацитної групи вугілля на теплових генераціях, при цьому забезпечивши повну стабільність роботи об'єднаної енергетичної системи. Одним з пунктів документа є визначення допустимого рівня зниження резервів енергогенеруючих потужностей. Другий пункт передбачає встановлення вимог до складу обладнання теплових електростанцій. "Мова йде про мінімальний склад, за якого ми можемо забезпечити надійну роботу теплової генерації і теплового постачання населення", - уточнив міністр.

За його словами, обмеження енергопостачання вплине не тільки на населення, але і на промисловість і економіку в цілому.

Сьогодні Кабінет міністрів на позачерговому засіданні, 15 лютого, ввів надзвичайний стан в сфері енергетики України.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що відмова України від антрациту з Донбасу обійдеться в 15 млрд грн. Він також сказав, що Україна поки не планує імпортувати вугілля з Росії, але закупівлі можливі у випадку, якщо його ціна буде найменшою на ринку.

Нагадаємо, що 16 грудня бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

26 грудня добровольці оголосили про блокаду. Колишній в. о. керівника штабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину і промислові партії алкоголю і сигарет.

Відключення електроенергії через дефіцит вугілля антрацитної групи може торкнутися семи областей.