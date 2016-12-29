Нацрада з телебачення продовжила ліцензію каналу "1+1" на сім років

Студія "1+1" має отримати бланк ліцензії не пізніше ніж 06 січня 2017 року.

Національна рада з телебачення та радіомовлення продовжила ліцензію "1+1" на сім років

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення переоформила та продовжила ліцензію для каналу "1+1" на сім років, повідомили в прес-службі відомства.

"Ще два тижні тому, 15 грудня 2016 року, ліцензія для каналу "1+1" на аналогове мовлення переоформлена та продовжена на 7 років. За це рішення одностайно проголосували всі члени Національної ради", - йдеться в повідомленні.

В Нацраді також зазначили, що згідно зі статтею 33 Закону України "Про телебачення та радіомовлення" бланк ліцензії на мовлення з продовженим строком дії вручається ліцензіату не раніше, ніж в останній робочий день строку дії попередньої ліцензії за умови сплати ліцензійного збору - тобто не раніше 29 грудня.

"Резюмуючи – "Студія "1+1" має отримати бланк ліцензії не пізніше ніж 06 січня 2017 року", - додали в прес-службі.

Також Національна рада звернулася до "1+1" з листом про підтвердження того, що кінцевий бенефіціарний власник каналу не змінився.

Раніше повідомлялось, що журналісти і керівництво телеканалу "1+1" звернулися з відкритим листом до президента України Петра Порошенка, голови Верховної ради Андрію Парубію і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням вплинути на дії Нацради з питань телебачення і радіомовлення, яка не видає телеканалу ліцензії на аналогове мовлення.

Як повідомлялося, медіагруппа "1+1" закриває проект іномовлення Ukraine Today.