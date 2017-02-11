Нацрада проведе позапланові перевірки у п'яти регіональних мовників

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Учасників підозрюють у не виконанні норм законодавства.

Нацрада знову йде перевіряти канали Василь Артюшенко, DT.UA

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові перевірки у п'яти ліцензіатів, повідомляє прес-служба Нацради.

"Це – телерадіоорганізації ТОВ ТРК "Гармонія світу", р. Одеса (позивні "Гармонія світу"), ТОВ "Ейчді фешн", Київ р. (супутникове телебачення, логотип "HDFASHION&LifeStyle"), ТОВ "ТРК "Радіо великих доріг", р. Олександрія Кіровоградської обл. (позивні "Радіо великих доріг"), ТОВ "Медіасистем-груп", р. Чернівці (кабельне телебачення, логотип "ТВА місто"), а також провайдер програмної послуги р. Генічеськ Херсонської області ПП "Торнадо", - йдеться в повідомленні.

Основними причинами перевірок було порушення мовного законодавства, а також закону "Про телебачення і радіомовлення".

Наприклад, як пояснили в Нацраді, в ефірі "Гармонії світу" обсяг україномовних програм становить невеликий відсоток.

Позапланова перевірка телеканалу "HDFASHION&LifeStyle" і телерадіокомпанії "Радіо великих доріг" призначена за порушення закону "Про телебачення і радіомовлення", а компанії "Медіасистем-груп" – через те, що ліцензіат не веде мовлення.

Як повідомлялося, депутат Лещенко звинуватив Порошенкоу тиску на українські телеканали. Президент схиляє рейтингові телеканали до співпраці, щоб обратися на другий термін, стверджує Лещенко.