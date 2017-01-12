Нацрада по телебаченню обмежила мовлення телеканалу "Телеклуб"

Канал показував заборонені російські серіали.

Нацрада обмежила мовлення "Телеклуба" на 3 місяці обмежила трансляцію телеканалу "Телеклуб" в українських кабельних мережах через демонстрацію заборонених російських серіалів, повідомляється на сайті Нацради.

В результаті моніторингу ефіру телеканалу, проведеного з 15 по 19 грудня 2016 року, виявлена трансляція ряду заборонених на території України серіалів: "Мент у законі" (9-й сезон), "Профіль вбивці 2", "Стріляючі гори", "Золоті хлопці", "Надія".

"В серіалах "Мент у законі" і "Профіль вбивці 2" показуються правоохоронні органи РФ, що порушує ст. 15-1 закону України "Про кінематографію", де йдеться про неприпустимість популяризації силовиків країни-агресора. Водночас, у фільмі "Стріляючі гори" зафіксовано музичний твір "Прикордонна застава" у виконанні Олега Газманова, який внесений до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України", – зазначає Нацрада.

Раніше Національний рада по телебаченню і радіомовленню зобов'язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь".