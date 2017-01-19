Нацрада перевірить СТБ за "Битву екстрасенсів" з "російськими військовими"

Незважаючи на вибачення керівництва телеканалу, регулятор займеться перевіркою його діяльності.

Національний регулятор перевірить діяльність телеканалу СТБ Кадр/YouTube

ухвалила рішення про позапланову перевірку телеканалу СТБ.

Відповідне рішення регулятор прийняв у зв'язку з показом 15 січня третьої серії 17-го сезону телешоу "Битва екстрасенсів" виробництва російського телеканалу ТНТ. Серія, знята в Москві, була показана в Росії у вересні. Згідно зі сценарієм, її учасниками є російські військові, учасники бойових дій у Чечні та інших "гарячих точках". Один з них заявив, що "служив на Україні", де над ним "знущалися, змушували собі могилу рити". Де і коли він "служив", персонаж не уточнив. СТБ вирізав з серії згадку про Україну.

16 січня телеканал СТБ приніс вибачення за трансляцію передачі. "Росія і Україна, з вини Росії, ворогують, російські військові присутні в Донбасі, Росія анексувала Крим. Показ цієї програми з моральної точки зору неприпустимий. Мені соромно. Я приношу свої вибачення телеглядачам", – написав голова правління ЗАТ "Міжнародний Медіа Центр – СТБ" Володимир Бородянський.

Як відомо, СТБ, а також телеканали ICTV, "Новий канал", М1, М2 і QTV входять до медіагрупи StarLightMedia, яку контролює Віктор Пінчук.