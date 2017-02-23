Нацрада не продовжила ліцензію харківському "Радіо Вєсті"

Регулятор переніс на п'ятницю розгляд питання про продовження ліцензії однойменної київської радіостанції.

"Радіо Вести" в Харкові не дали ліцензію

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відмовився продовжувати ліцензію ТОВ "Телерадіовидавнича компанія "Майстер", (Харків, мовить під логотипом " Радіо Вєсті "), відповідне рішення регулятор прийняв сьогодні, 23 лютого.

Раніше Нацрада вже прийняв щодо мовника два рішення про накладення санкцій.

Вранці 23 лютого Харківський окружний адміністративний суд заборонив Нацраді з питань телерадіомовлення розглядати заяву ТОВ "Телерадиоиздательская компанія "Мастер" про продовження йому строку дії ліцензії, заборонив регулятору оголошувати конкурс на дану частоту до вступу рішення у даній справі законної сили. Однак у Нацраді заявили, що дане рішення суду ще не вступило в законну силу, оскільки не було опубліковано в реєстрі судових рішень.

Нацрада сьогодні також переніс розгляд питання про продовження ліцензії ТОВ "ТРК "Дивосвіт" (Київ, мовить під логотипом "Радіо Вєсті") на вечір 24 лютого.

Раніше в Нацраді заявили, що не видадуть ліцензію "Радіо Вєсті" до закінчення перевірки бенефіціарів.