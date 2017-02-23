Нацрада не продовжила ліцензію харківському "Радіо Вєсті"

Регулятор переніс на п'ятницю розгляд питання про продовження ліцензії однойменної київської радіостанції.
Раніше Нацрада вже прийняв щодо мовника два рішення про накладення санкцій.
Вранці 23 лютого Харківський окружний адміністративний суд заборонив Нацраді з питань телерадіомовлення розглядати заяву ТОВ "Телерадиоиздательская компанія "Мастер" про продовження йому строку дії ліцензії, заборонив регулятору оголошувати конкурс на дану частоту до вступу рішення у даній справі законної сили. Однак у Нацраді заявили, що дане рішення суду ще не вступило в законну силу, оскільки не було опубліковано в реєстрі судових рішень.
Нацрада сьогодні також переніс розгляд питання про продовження ліцензії ТОВ "ТРК "Дивосвіт" (Київ, мовить під логотипом "Радіо Вєсті") на вечір 24 лютого.
Раніше в Нацраді заявили, що не видадуть ліцензію "Радіо Вєсті" до закінчення перевірки бенефіціарів.Інтерфакс-Україна