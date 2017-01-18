Нацполіція завершила службову перевірку за фактом стрілянини в Княжичах

Сім офіцерів поліції звільнені, ще дев'ятеро отримали дисциплінарні стягнення.

Офіцери поліції, які не забезпечили безпеку операції в Княжичах, звільнені з посад Антон Геращенко/Facebook

За підсумкамиКиївської області, сім офіцерів, які займають керівні й оперативні посади, звільнені з Національної поліції України. Ще дев'ять поліцейських отримали дисциплінарні стягнення.

Внаслідок розслідування залишив посаду начальник Управління карного розшуку Києва, який безпосередньо відповідав за підготовку і проведення операції. Також звільнені керівники оперативної служби столичного Главку поліції, які не забезпечили належну комунікацію та обмін інформацією між підрозділами, які перебували на місці події. Посадових осіб, які доповіли керівництву недостовірну інформацію з місця події, визнали такими, що не оцінили обстановку.

Також звільнено низку співробітників Шевченківського управління поліції, які не проаналізували оперативну інформацію належним чином, що призвело до невірної ідентифікації об'єкта нападу. Звільнений відповідальний від Управління поліції охорони, який не повідомив керівництву про вчинення злочину відразу ж, як тільки прибув на місце його вчинення.

Залишив посаду посади і оперуповноважений Департаменту карного розшуку Національної поліції, який вчасно не доповів керівництву оперативну інформацію про підготовку в Княжичах правопорушення.

Начальникам Київської поліції та Шевченківського районного управління поліції Києва повідомили про неповну відповідність займаним посадам.

Висновки службового розслідування направлені до Генеральної прокуратури України, яка займається розслідуванням кримінального провадження за фактом стрілянини у Княжичах. За підсумками розслідування ГПУ дасть остаточну оцінку діям поліцейських.

В ніч на 4 грудня під час спецоперації по затриманню грабіжників в селі Княжичі Броварського району Київської області через неузгоджені дії загинули два співробітники поліції охорони, двоє поліцейських і боєць спецпідрозділу КОРД. Після цього в Києві затримали вісім підозрюваних в організації ОЗУ, під час стеження за яким сталася перестрілка між співробітниками поліції.

Як повідомив т. в. о. Нацполіції Вадим Троян, злочинна група, за якою велося спостереження, складалася з раніше судимих за розбій осіб, колишніх співробітників правоохоронних органів, а також осіб, близьких до правоохоронної системи.

Розслідування загибелі поліцейських доручили Генеральній прокуратурі. Учасників спецоперації на час розслідування відсторонили від роботи.