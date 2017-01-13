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Нацполіція завершила розслідування справи про стрілянину в Княжичах

13 січня в 15:00

Винних притягнуть до дисциплінарної відповідальності не пізніше наступного тижня.

Княжичи
Винних в інциденті чекає дисциплінарне покарання
Антон Геращенко/Facebook
Заступник голови Національної поліції, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив про те, що Нацполіція завершила службове розслідування справи про перестрілку в Княжичах.

"На сьогодні в Нацполіції завершено проведення службового розслідування", - зазначив заступник голови Нацполіції.

Під час брифінгу Вакуленко також розповів про те, що всіх винних притягнуть до дисциплінарної відповідальності найближчим часом. За словами Олександра Вакуленка, керівництво Нацполіції прийме відповідні заходи щодо винних у п'ятницю, 13 січня, або в понеділок, 16 січня.

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В ніч на 4 грудня під час спецоперації по затриманню грабіжників в селі Княжичі Броварського району Київської області через неузгоджені дії загинули два співробітники поліції охорони, двоє поліцейських і боєць спецпідрозділу КОРД. Після цього в Києві затримали вісім підозрюваних в організації ОЗУ, під час стеження за яким сталася перестрілка між співробітниками поліції.

Як повідомив т. в. о. Нацполіції Вадим Троян, злочинна група, за якою велося спостереження, складалася з раніше судимих за розбій осіб, колишніх співробітників правоохоронних органів, а також осіб, близьких до правоохоронної системи.

Розслідування загибелі поліцейських доручили Генеральній прокуратурі. Учасників спецоперації на час розслідування відсторонили від роботи.

За матеріалами: Українські новини
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Теги розслідування поліція Вакуленко Київ
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