Нацполіція відкрила 15 кримінальних проваджень за фактами зникнення людей в окупованому Криму

За словами кримських активістів, Росія не поспішає розслідувати факти викрадення та навмисного вбивства жителів півострова.

Окупаційна "влада" Криму ігнорує зникнення та вбивства людей на півострові

України розпочала 15 кримінальних проваджень за ознаками незаконного позбавлення волі або навмисного убивства 14 осіб, зниклих безвісти в окупованому Криму, повідомляє " Радіо Свобода ".

"За ознаками умисного вбивства почали 11 проваджень, ще 4 провадження – за ознаками незаконного позбавлення волі або викрадення людини", - йдеться у відповіді на запит видання.

У поліції повідомили, що з 2014-го року розшукуються Валерій Ващук та Іван Бондарець із Рівненщини, які у цей період перебували у Криму, а також Василь Черниш із Севастополя. За однією з версій, чоловік поїхав із Криму в зону АТО і перестав виходити на зв'язок, проте кримські активісти розповіли, що його нібито забрали із власної квартири люди в міліцейських одностроях.

Прокуратура Херсонської області також розшукує Тимура Шамарданова та Сейрана Зінедінова, а прокуратура Автономної Республіки Крим – Ісляма Джеппарова та Джевдета Іслямова.

У 2015 році поліція відкрила провадження за фактом зникнення Ескандера Апселямова, Федора Костенка, Руслана Ганієва та Арлена Терехова. У свою чергу прокуратура – щодо зникнення Мухтара Арісланова.

У 2016-му поліція почала розслідування зникнення Лемара Алярдинова, а прокуратура – Ервіна Ібрагімова.

Як повідомили активісти "Кримської правозахисної групи", на окупованому півострові зафіксовано дев'ять випадків, які можна кваліфікувати як насильницькі зникнення. За даними організації "Крим-SOS", щонайменше 15 людей зникли таким чином. Координаторка "Крим-SOS" Таміла Ташева розповіла про те, що Росія порушила справи тільки стосовно чотирьох людей, щодо шести осіб розслідування призупинили.

Нагадаємо, 25 травня 2016 року, у Бахчисараї зник безвісти член регіонального Меджлісу кримськотатарського народу, екс-депутат міської ради Ервін Ібрагімов.

Після анексії Криму Російською Федерацією на півострові почалися викрадення кримських татар. Про порушення прав кримських татар говорив також міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Він заявив, що Росія не виконала жодної обіцянки з поліпшення становища кримських татар.

Разом з тим, в січні 2015 року кримські татари звернулися в ООН із проханням не допустити їх знищення. У заяві йдеться, зокрема, про випадки викрадення кримських татар і порушення їх прав: "Внаслідок чергового захоплення Криму корінне населення - кримські татари - перетворилися на об'єкт терору і фізичного насильства".

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв у зв'язку з цим заявив, що обшуки, допити та кримінальне переслідування кримських татар з боку російської влади і силовиків покликані змусити їх покинути півострів.