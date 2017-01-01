Націоналісти відзначили день народження Бандери факельною ходою

По центру Києва пройшло 2 тис. прихильників лідера ОУН.

Прихильники Бандери пройшлися по центру Києва зі смолоскипами

Близько 2 тис. активістів партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" та низки націоналістичних організацій провели 1 січня у Києві віче на честь дня народження лідера Організації українських націоналістів (ОУН) у 20-му столітті Степана Бандери.

Після мітингу учасники віче пройшлися центром Києва смолоскипною ходою. Захід пройшов спокійно, без інцидентів. За порядком стежили близько 70 правоохоронців.

Як повідомлялося, Київрада 7 липня 2016 року проголосувала за перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери. Перед цим на сайті мерії відбулося громадське обговорення. 3 146 підтримали перейменування, а 2 548 — висловилися проти. Після цього на адресу мерії надійшли петиції як з проханням перейменувати проспект на іншу назву, так з проханням зберегти нову назву.