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Націоналісти відзначили день народження Бандери факельною ходою

1 січня в 23:48

По центру Києва пройшло 2 тис. прихильників лідера ОУН.

Бандера шествие
Прихильники Бандери пройшлися по центру Києва зі смолоскипами

Близько 2 тис. активістів партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" та низки націоналістичних організацій провели 1 січня у Києві віче на честь дня народження лідера Організації українських націоналістів (ОУН) у 20-му столітті Степана Бандери.

Після мітингу учасники віче пройшлися центром Києва смолоскипною ходою. Захід пройшов спокійно, без інцидентів. За порядком стежили близько 70 правоохоронців.

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Як повідомлялося, Київрада 7 липня 2016 року проголосувала за перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери. Перед цим на сайті мерії відбулося громадське обговорення. 3 146 підтримали перейменування, а 2 548 — висловилися проти. Після цього на адресу мерії надійшли петиції як з проханням перейменувати проспект на іншу назву, так з проханням зберегти нову назву.

За матеріалами: Українські новини
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Теги Бандера Київ націоналісти степ проспект мер перейменування віче центр лідер народження ОУН Київрада
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