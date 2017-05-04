Топ Новини
<
>

Нацгвардія під час "Євробачення" вийде на патрулювання у формі нового зразка

4 травня в 08:36

Бійцям видали форму синього кольору.

< >
115 < >
Гвардійці будуть охороняти порядок в синій формі Фото МВС України

У Києві видали нову форму 300 бійцям Національної гвардії України, які будуть патрулювати вулиці під час "Євробачення-2017". Формений одяг у бійців тепер не коричневий, а темно-синій. 

"У більшості країн Європи правоохоронці носять форму темно-синього або чорного кольорів. Загальновизнано, що за таким кольором одягу можна ідентифікувати представників правоохоронних органів на вулицях міст", - повідомляє прес-служба Нацгвардії України.

В НГУ зазначили, що нова форма була розроблена спеціально для частин з охорони громадського порядку і дипломатичних представництв.

Її також отримали бійці, що охороняють іноземні посольства в Києві.

Читайте також: "Євробачення 2017": відкриття основних локацій конкурсу та програма столичних заходів

Як повідомлялося, для забезпечення безпеки під час проведення "Євробачення" в Києві задіють 16 тисяч співробітників Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Особовий склад цих служб переведений на посилений режим до 14 травня включно.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.52
EUR 28.96
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...