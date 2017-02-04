Набула чинності 25-літня заборона на відстріл лосів

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Мораторій повинен захистити лосів від зникнення в Україні.

Полювання на лося під забороною на чверть століття wikipedia

В Україні 3 лютого набрав чинності мораторій на відстріл лосів, заявив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак на своїй сторінці у Facebook.

"З сьогоднішнього дня полювання на цих тварин протягом 25 найближчих років на території України заборонене. Тільки що підписав відповідний наказ", - заявив міністр.

Він підкреслив, що з мораторієм країна спізнилася на 20-30 років. Сигналом до введення мораторію стало криваве полювання на Чернігівщині, в якій постраждало ціле стадо.

"Зараз, за різними підрахунками, популяція лосів в Україні налічує від 2 до 6 тис. особин. Тоді як у Білорусі і Польщі близько 30 тис. До речі, Польщу теж свого часу спіткала подібна історія з масовим відстрілом цих тварин. З 2001 року там введено мораторій і популяція лося за цей час зросла в кілька разів", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, міжнародна група біологів стверджує, що великим тваринам загрожує вимирання до 2100 року.