НАБУ завершило досудове слідство стосовно затриманого на хабарі судді з Дніпра

Після ознайомлення підозрюваного та його адвокатів з матеріалами справи, їх направлять до суду.

Затриманий на хабарі суддя з Дніпра незабаром постане перед судом Арсен Аваков/Facebook

Національне антикорупційне бюро завершило досудове слідство у відношенні, якого у жовтні минулого року взяли на гарячому при отриманні 10 тисяч доларів хабара.

"Після завершення виконання вимоги ст. 290 Кримінально-процесуального кодексу й ознайомлення підозрюваного та його захисту з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде направлено до суду", – повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький на своїй сторінці у Facebook ввечері в понеділок, 16 січня.

Нагадаємо, 7 жовтня, детективи Національного антикорупційного бюро затримали на гарячому суддю Жовтневого районного суду Дніпра.

Підозрюваний вимагав 10 тисяч доларів хабара за надання впливу на прийняття рішення співробітниками слідчого відділу одного з відділень поліції Дніпра з метою недопущення притягнення до кримінальної відповідальності третьої особи.

При обшуку за місцем проживання підозрюваного детективи НАБУ вилучили коштовності, а також 54 тисячі доларів, близько 13 тисяч євро та майже 138 тисяч гривень готівкою.

Солом'янський районний суд Києва заарештував нерухомість, а також гроші та коштовності, вилучені при обшуку підозрюваного та його житла. Підозрюваний вніс заставу, щоб вийти на волю, а детективи НАБУ вилучили у нього закордонний паспорт.