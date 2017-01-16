НАБУ завершило досудове слідство стосовно затриманого на хабарі судді з Дніпра

Після ознайомлення підозрюваного та його адвокатів з матеріалами справи, їх направлять до суду.
"Після завершення виконання вимоги ст. 290 Кримінально-процесуального кодексу й ознайомлення підозрюваного та його захисту з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде направлено до суду", – повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький на своїй сторінці у Facebook ввечері в понеділок, 16 січня.
Нагадаємо, 7 жовтня, детективи Національного антикорупційного бюро затримали на гарячому суддю Жовтневого районного суду Дніпра.
Підозрюваний вимагав 10 тисяч доларів хабара за надання впливу на прийняття рішення співробітниками слідчого відділу одного з відділень поліції Дніпра з метою недопущення притягнення до кримінальної відповідальності третьої особи.
При обшуку за місцем проживання підозрюваного детективи НАБУ вилучили коштовності, а також 54 тисячі доларів, близько 13 тисяч євро та майже 138 тисяч гривень готівкою.
Солом'янський районний суд Києва заарештував нерухомість, а також гроші та коштовності, вилучені при обшуку підозрюваного та його житла. Підозрюваний вніс заставу, щоб вийти на волю, а детективи НАБУ вилучили у нього закордонний паспорт.DT.UA