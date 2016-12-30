НАБУ завершило досудове слідство щодо колишнього ректора НАУ

Після ознайомлення підозрюваного і потерпілих з матеріалами справу направлять до суду.

Екс-ректора НАУ судитимуть за вимагання хабара reider-nau.com

Національне антикорупційне бюро завершило досудове слідство в рамках кримінального провадження проти колишнього т. в. о.повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершено досудове слідство у кримінальному провадженні за підозрою колишнього виконувача обов'язків ректора НАУ, керівника адвокатського об'єднання і колишнього високопосадовця Збройних Сил та органів державної безпеки України, генерал-майора у відставці, у вимаганні та отриманні 26 серпня 2016 року неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також умисному невиконанні судових рішень про поновлення на роботі незаконно звільнених працівників університету", – написав Холодницький на своїй сторінці в Facebook ввечері у четвер, 29 грудня.

Голова САП назвав зібрані детективами НАБУ докази достатніми для доведення вини підозрюваного в суді.

Після ознайомлення потерпілих і захисту Харченка з матеріалами кримінального провадження, його направлять до суду, уточнив керівник САП.

26 серпня детективи НАБУ разом з прокурорами САП і співробітниками СБУ затримали тимчасово виконуючого обов'язки ректора Національного авіаційного університету м. Києва Володимира Харченка під час отримання частини хабара в розмірі близько 3 млн грн (100 тис євро). При обшуку будинку у Харченка вилучили 5 млн грн і 9 злитків золота.

За версією СБУ Харченко вимагав 170 тисяч євро від професора за призначення його на посаду в університеті.

У той же час, в НАБУ повідомили, що він "вимагав 5 млн грн і додатково 50 тисяч доларів США за подальше нездійснення перешкод у поновленні на посаді за рішенням суду колишніх працівників університету та підписання наказів про їх призначення".