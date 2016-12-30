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НАБУ завершило досудове слідство щодо колишнього ректора НАУ

30 грудня в 01:03

Після ознайомлення підозрюваного і потерпілих з матеріалами справу направлять до суду.

Владимир Харченко
Екс-ректора НАУ судитимуть за вимагання хабара
reider-nau.com
Національне антикорупційне бюро завершило досудове слідство в рамках кримінального провадження проти колишнього т. в. о. ректора Національного авіаційного університету Володимира Харченка, повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершено досудове слідство у кримінальному провадженні за підозрою колишнього виконувача обов'язків ректора НАУ, керівника адвокатського об'єднання і колишнього високопосадовця Збройних Сил та органів державної безпеки України, генерал-майора у відставці, у вимаганні та отриманні 26 серпня 2016 року неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також умисному невиконанні судових рішень про поновлення на роботі незаконно звільнених працівників університету", – написав Холодницький на своїй сторінці в Facebook ввечері у четвер, 29 грудня.

Голова САП назвав зібрані детективами НАБУ докази достатніми для доведення вини підозрюваного в суді.

Після ознайомлення потерпілих і захисту Харченка з матеріалами кримінального провадження, його направлять до суду, уточнив керівник САП.

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26 серпня детективи НАБУ разом з прокурорами САП і співробітниками СБУ затримали тимчасово виконуючого обов'язки ректора Національного авіаційного університету м. Києва Володимира Харченка під час отримання частини хабара в розмірі близько 3 млн грн (100 тис євро). При обшуку будинку у Харченка вилучили 5 млн грн і 9 злитків золота.

За версією СБУ Харченко вимагав 170 тисяч євро від професора за призначення його на посаду в університеті.

У той же час, в НАБУ повідомили, що він "вимагав 5 млн грн і додатково 50 тисяч доларів США за подальше нездійснення перешкод у поновленні на посаді за рішенням суду колишніх працівників університету та підписання наказів про їх призначення".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Харченко НАУ хабар МОН корупція НАБУ САП
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