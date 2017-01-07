Топ Новини
<
>

НАБУ завадило розкраданню 500 млн грн державних коштів в 2016 році

7 січня в 10:32

Ключовими епізодами своєї роботи в минулому році в бюро вважають справу Онищенка та справу "чорної каси" регіоналів.

НАБУ спецназ_5
У НАБУ розповіли про підсумки своєї роботи за рік
НАБУ
В 2016 році завдяки зусиллям Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) вдалося запобігти розкраданню більш ніж півмільярда гривень, а також повернути на рахунки держкомпаній понад 100 млн грн, повідомили у відомстві.

Згідно з повідомленням прес-служби бюро, присвяченомго підсумкам року, основними моментами його діяльності стало затримання одеського "судді-стрілка", справа депутата Онищенка, "чорна бухгалтерія" ПР, та затримання на хабарі співробітників Генпрокуратури.

Читайте також: Суд зобов'язав НАБУ розслідувати реєстрацію кандидатури Онищенка на парламентських виборах 2014 року

Напередодні стало відомо, що НАБУ зареєструвало за результатами аналізу е-декларацій вже 13 кримінальних проваджень. До раніше відкритих 10 справ додалися три нові, зареєстровані за фактами подання недостовірної інформації в електронних деклараціях.

Читайте інтерв'ю Валентини Самар з директором НАБУ Артемом Ситником в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги бюро Онищенко декларація
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Останні новини