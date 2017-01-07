НАБУ завадило розкраданню 500 млн грн державних коштів в 2016 році

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Ключовими епізодами своєї роботи в минулому році в бюро вважають справу Онищенка та справу "чорної каси" регіоналів.

У НАБУ розповіли про підсумки своєї роботи за рік НАБУ

В 2016 році завдяки зусиллям Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) вдалося запобігти розкраданню більш ніж півмільярда гривень, а також повернути на рахунки держкомпаній понад 100 млн грн, повідомили у відомстві.

Згідно з повідомленням прес-служби бюро, присвяченомго підсумкам року, основними моментами його діяльності стало затримання одеського "судді-стрілка", справа депутата Онищенка, "чорна бухгалтерія" ПР, та затримання на хабарі співробітників Генпрокуратури.

Напередодні стало відомо, що НАБУ зареєструвало за результатами аналізу е-декларацій вже 13 кримінальних проваджень. До раніше відкритих 10 справ додалися три нові, зареєстровані за фактами подання недостовірної інформації в електронних деклараціях.

Читайте інтерв'ю Валентини Самар з директором НАБУ Артемом Ситником в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".