НАБУ завадило розкраданню 500 млн грн державних коштів в 2016 році

Ключовими епізодами своєї роботи в минулому році в бюро вважають справу Онищенка та справу "чорної каси" регіоналів.
Згідно з повідомленням прес-служби бюро, присвяченомго підсумкам року, основними моментами його діяльності стало затримання одеського "судді-стрілка", справа депутата Онищенка, "чорна бухгалтерія" ПР, та затримання на хабарі співробітників Генпрокуратури.
Напередодні стало відомо, що НАБУ зареєструвало за результатами аналізу е-декларацій вже 13 кримінальних проваджень. До раніше відкритих 10 справ додалися три нові, зареєстровані за фактами подання недостовірної інформації в електронних деклараціях.
Читайте інтерв'ю Валентини Самар з директором НАБУ Артемом Ситником в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA