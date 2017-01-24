НАБУ затримало колишнього співробітника ДПЗКУ за підозрою в розкраданні 60 млн доларів

Група посадових осіб організувала "схему" продажу зерна "Державної продовольчої зернової корпорації" за заниженими цінами через фірми-прокладки.

Співробітники ДПЗКУ організували схему з продажу державного зерна

Детективизатримали одного з колишніх керівників ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація України" та представника міжнародного зернотрейдера за підозрою у нанесенні держкомпанії 60 мільйонів доларів збитку.

"Проводяться обшуки, під час яких вилучено великі суми готівкових коштів і комп'ютерну техніку, яка, за версією слідства, могла використовуватися в злочинних цілях. Затримана колишня посадова особа ДПЗКУ може бути причетна до скоєння ряду злочинів, в результаті яких ДПЗКУ понесла збитки", – повідомили в прес-службі НАБУ у вівторок, 24 січня.

Слідство встановило, що у 2014 році затримана посадова особа разом з іншими співробітниками ДПЗКУ розробила схему, за якою зерно, що належало корпорації, продавалося за заниженими цінами міжнародного зернотрейдеру через підконтрольні приватні компанії-посередники. Придбане за заниженими цінами зерно приватна компанія продавала за ринковими, а різницю у вартості перекладала на рахунок однієї з підконтрольних компаній-посередників. Крім того, поставки зерна відбувалися на умовах післяоплати, що наражало держпідприємство ризику неотримання коштів за продукцію.

В результаті дій названих осіб держкорпорація зазнала збитків на суму понад 60 мільйонів доларів США, уточнили в НАБУ,

Як повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, загальна сума збитків по справах, які розслідує НАБУ, становить 82 мільярди гривень. Найбільша з них – справа народного депутата Олександра Онищенка, підозрюваного у створенні злочинної групи, яка завдала державі 3 мільярди гривень збитків.