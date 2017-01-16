НАБУ затримало шістьох підозрюваних у привласненні 50 млн гривень

САП буде наполягати на утриманні підозрюваних під вартою.

НАБУ затримало керівників сільськогосподарського держпідприємства, які сплутали державний урожай із особистим НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро протягом 12-16 січня затримали шістьох осіб, підозрюваних в організації злочинної схеми із заволодіння державним майном на 50 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба

За версією слідства, два керівники держпідприємства у Кіровоградській області, підпорядкованого Національній академії аграрних наук України, і чотири представники комерційних компаній вступили в злочинну змову й у 2015-2016 роках заволоділи урожаєм підприємства, згодом легалізувавши вкрадене.

Одному з керівників держпідприємства і представникові комерційної компанії повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Одному з них обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення 5 мільйонів гривень застави, іншому - цілодобовий домашній арешт.

Іншим затриманим мають оголосити підозру протягом доби.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка здійснює процесуальне керівництво у цій справі, наполягатиме на взятті підозрюваних під варту.

Як повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, загальна сума збитків по справах, які розслідує НАБУ, становить 82 мільярди гривень. Найбільша з них – справа народного депутата Олександра Онищенка, підозрюваного у створенні злочинної групи, яка завдала державі 3 мільярди гривень збитків.