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НАБУ викликало суддю Чауса на допит

13 січня в 10:31

Неявка на допит може стати підставою для початку проти нього заочного розслідування.

За матеріалами: Українські новини
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Теги суд хабар долар
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