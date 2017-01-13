НАБУ викликало суддю Чауса на допит

Миколи Чауса хочуть бачити в НАБУ strana.ua

НАБУ викликало звинуваченого у хабарництві суддю Дніпровського районного суду Києвана допит 16 січня.

Відповідно до повістки, опублікованій в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур'єр" у п'ятницю, Чаус викликається на допит 9:00 16 січня до старшого детектива бюро В. Васильчука як підозрюваний в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу, передають "Українські новини".

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу, неявка підозрюваного може стати підставою для початку проти нього спеціального (заочного) розслідування.

Нагадаємо, що 9 серпня НАБУ затримала суддю Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса при отриманні хабара в 150 тисяч доларів.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Чаус вимагав ці гроші у справі, пов'язаній із незаконним обігом наркотиків. Детективи НАБУ провели обшук в його автомобілі, де виявили частину хабара в 70 тисяч доларів. Ще 80 тисяч доларів він заховав у своєму сховищі, на земельній ділянці, у банці.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник допустив, що Микола Чаус сам повернеться в Україну. "Я не виключаю, що він повернеться. Бути постійно в бігах – це несолодко", - сказав Ситник.