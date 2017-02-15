НАБУ відкрило справу проти одного з керівників Нацбанку

Голова бюро заявив, що справа фактова, однак відмовився називати конкретні прізвища.

НАБУ зареєструвало провадження стосовно одного з топ-менеджерів НБУ НАБУ

Національне антикорупційне бюро () відкрило кримінальне провадження стосовно одного з керівників Національного банку України, заявив глава бюро Артем Ситник.

"У п'ятницю зареєстрували провадження стосовно одного з керівників НБУ... Справа фактова", – цитує "Радіо Свобода" його заяву на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради 15 лютого.

Ситник, при цьому, не став уточнювати, хто з посадових осіб є фігурантом кримінального провадження.

Нагадаємо, 10 лютого Артем Ситник заявив, що НАБУ зареєструє провадження за фактом можливих зловживань посадовими особами Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема, оприлюднених записів переговорів заступника голови НБУ Катерини Рожкової з акціонерами.

Нагадаємо, в жовтні 2016 року правоохоронці провели обшуки в будинку у заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової в рамках розслідування банкрутства банку "Михайлівський".