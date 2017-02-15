Топ Новини
<
>

НАБУ відкрило справу проти одного з керівників Нацбанку

15 лютого в 14:09

Голова бюро заявив, що справа фактова, однак відмовився називати конкретні прізвища.

НАБУ
НАБУ зареєструвало провадження стосовно одного з топ-менеджерів НБУ
НАБУ
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження стосовно одного з керівників Національного банку України, заявив глава бюро Артем Ситник.

"У п'ятницю зареєстрували провадження стосовно одного з керівників НБУ... Справа фактова", – цитує "Радіо Свобода" його заяву на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради 15 лютого.

Ситник, при цьому, не став уточнювати, хто з посадових осіб є фігурантом кримінального провадження.

Читайте також: За період своєї роботи НАБУ спрямувало до суду понад 50 виробництв, вже є 12 вироків – Ситник

Нагадаємо, 10 лютого Артем Ситник заявив, що НАБУ зареєструє провадження за фактом можливих зловживань посадовими особами Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема, оприлюднених записів переговорів заступника голови НБУ Катерини Рожкової з акціонерами.

Нагадаємо, в жовтні 2016 року правоохоронці провели обшуки в будинку у заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової в рамках розслідування банкрутства банку "Михайлівський".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги банк Ситник НБУ
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.23
EUR 28.93
Останні новини