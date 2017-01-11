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НАБУ в січні може висунути звинувачення чиновникам "Укроборонпрому"

11 січня в 01:55

Бюро веде кримінальне розслідування по відношенню до держкорпорації.

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НАБУ взялося за "Укроборонпром"
Василь Артюшенко, DT.UA

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вже в січні може висунути перші підозри посадовим особам державного концерну "Укроборонпром" в рамках розслідування кримінальної справи, заявив глава НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю 5 каналу.

"У тому числі щодо посадових осіб "Укроборонпрому"... Я думаю, що десь в січні по цій категорії справ будуть перші підозри, не хотів би робити точний прогноз, але десь так", - сказав він.

Голова НАБУ не уточнив, проти кого саме ведуться розслідування.

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Як повідомлялося, В 2016 році завдяки зусиллям Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) вдалося запобігти розкраданню більш ніж півмільярда гривень, а також повернути на рахунки держкомпаній понад 100 млн грн, повідомили у відомстві.

За матеріалами: 5 канал
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Теги бюро Укроборонпром розслідування Україна голова Білий ніж рахунки сказ Ситник справи
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