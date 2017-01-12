НАБУ порушила справу про збагачення ще одного депутата

У НАБУ повідомили про чергову справу проти народного депутата, але не хочуть називати його прізвище.

НАБУ порушило справу проти невідомого депутата Василь Артюшенко, DT.UA

Детективи Національного антикорупційного бюро України зареєстрували чергове кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення народним депутатом.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня за результатами аналізу даних, наведених у його е-декларації.

Прізвище народного депутата прес-служба НБУ не повідомила.

Загалом детективи НАБУ зареєстрували 22 кримінальних провадження за результатами аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях, які стосуються дій 21 особи: 6 народних депутатів, 11 суддів, 2 голів районних державних адміністрацій, 1 заступника обласної ради, 1 керівника центрального органу виконавчої влади.

Відомості про перші кримінальні провадження за результатами аналізу даних у е-деклараціях детективи Бюро внесли до ЄРДР 17 листопада 2016 року.

30 жовтня 2016 року в Україні завершився перший етап подання е-декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Посли країн G7 в Україні наголосили, що найважливішим елементом системи е-декларування має стати наявність у НАЗК "здібності, ресурсів і незалежності для перевірки даних декларацій належним чином і управління системою електронного декларування активів".