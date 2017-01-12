НАБУ порушила справу про збагачення ще одного депутата

У НАБУ повідомили про чергову справу проти народного депутата, але не хочуть називати його прізвище.
Як повідомляє прес-служба НАБУ, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня за результатами аналізу даних, наведених у його е-декларації.
Прізвище народного депутата прес-служба НБУ не повідомила.
Загалом детективи НАБУ зареєстрували 22 кримінальних провадження за результатами аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях, які стосуються дій 21 особи: 6 народних депутатів, 11 суддів, 2 голів районних державних адміністрацій, 1 заступника обласної ради, 1 керівника центрального органу виконавчої влади.
Відомості про перші кримінальні провадження за результатами аналізу даних у е-деклараціях детективи Бюро внесли до ЄРДР 17 листопада 2016 року.
30 жовтня 2016 року в Україні завершився перший етап подання е-декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище.
Посли країн G7 в Україні наголосили, що найважливішим елементом системи е-декларування має стати наявність у НАЗК "здібності, ресурсів і незалежності для перевірки даних декларацій належним чином і управління системою електронного декларування активів".DT.UA