НАБУ отримало повний доступ до Реєстру е-декларацій НАЗК

Два антикорупційних агентства змогли нарешті домовитися між собою для розслідувань на підставі е-декларацій можновладців.

НАБУ отримало доступ до бази НАЗК Петро Порошенко/Facebook

Національне антикорупційне бюро України у повному обсязі отримало доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

"Відтак, детективи та аналітики НАБУ мають можливість опрацьовувати усі дані з Реєстру через захищену криптографічними методами закриту мережу прямо з приміщень Бюро. Це значно спрощує та пришвидшує процедуру аналізу декларацій осіб, підслідних НАБУ, під час розслідувань кримінальних проваджень на предмет наявності в них ознак корупційних правопорушень", - йдеться в повідомленні НАБУ.

Доступ НАБУ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних, якими володіє Національне агентство з питань запобігання корупції, передбачений чинним Меморандумом між відомствами, підписаному в січні 2017 року.

Наразі детективами Бюро здійснюється розслідування у понад 40 провадженнях, розпочатих, у тому числі, за результатами перевірки електронних декларацій.

Раніше глава НАБУ Артем Ситник інтерв'ю DT.UA заявив, що НАБУ готове надати співробітникам НАЗК доступ до своїх баз даних, але очікує, що в агентстві співробітникам НАБУ також нададуть повний доступ до реєстру електронних декларацій.