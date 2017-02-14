НАБУ опублікувало реєстр переданих до суду справ

У реєстрі зафіксовані дані 46 кримінальних проваджень.

НАБУ "відзвітувало" про власну діяльність, опублікувавши реєстр розслідуваних справ

Національне антикорупційне бюро України () опублікувало реєстр переданих до суду справ, у вівторок, 14 лютого, повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

У реєстрі представлено 46 справ, розслідуванням яких займалися детективи відомства. Там також можна побачити назви кримінальних проваджень, дату початку їх розслідування, кримінальну кваліфікацію і дату формування обвинувальних актів.

Крім того, в реєстрі зазначені суди, в які передані справи, а також відслідковується поточний статус проваджень: не розпочато, призначено підготовче засідання, розглядається, винесено вирок.

30 жовтня 2016 року в Україні завершився перший етап подання е-декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Посли країн G7 в Україні наголосили, що найважливішим елементом системи е-декларування повинна стати наявність в НАЗК "здібності, ресурсів і незалежності" для перевірки даних декларацій належним чином і управління системою електронного декларування активів".

Як повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, загальна сума збитків по справах, які розслідує НАБУ, становить 82 мільярди гривень. Найбільша з них – справа народного депутата Олександра Онищенка, підозрюваного у створенні злочинної групи, яка завдала державі 3 мільярди гривень збитків.

Читайте про перші результати і складнощі роботи НАБУ в інтерв'ю Артема Ситника DT.UA в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".