НАБУ направило до суду справу київських хабарників-податківців

Київським податківцям загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

НАБУ хоче посадити двох податківців на 12 років ФСИН

Справу про вимагання хабара двома податківцями м. Києва та адвокатом-посередником скеровано до суду, повідомляє прес-служба

За версією слідства, начальник Слідчого управління фінансових розслідувань та старший слідчий цього ж управління Державної податкової інспекції ГУ ДФС одного з районів столиці разом із адвокатом вимагали неправомірну вигоду в особливо великому розмірі (36 тис. доларів) та отримали її частину (10 тис. доларів) від громадянина за сприяння у поверненні йому вилученого майна.

Податківцям інкримінують ч.4 ст.368 ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою") та ч.2 ст.369-2 ("Зловживання впливом") Кримінального кодексу України.

У разі набрання чинності обвинувального вироку суду згаданим особам може загрожувати покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадуємо, посадових осіб податкової інспекції одного з районів м. Києва та адвоката-посередника затримано 27 липня 2016 року за результатами низки обшуків.