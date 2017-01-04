НАБУ і НАЗК погодили проект меморандуму про обмін інформацією

Документ мають затвердити на найближчому засіданні Антикорупційного агентства.

НАЗК і НАБУ домовилися про обмін інформацією між відомствами Петро Порошенко/Facebook

Спільна робоча група Національного агенства з питань запобігання корупції і Національного антикорупційного бюро разаработала проектміж відомствами, повідомила прес-служба НАЗК у вівторок, 3 січня.

Документ мають затвердити на найближчому засіданні НАЗК, після чого він буде підписаний сторонами.

У НАЗК відзначили, що меморандум спрямований на забезпечення оперативного, всебічного і неупередженого аналізу даних, які можуть свідчити про виявлення підслідних НАБУ кримінальних правопорушень

Нагадаємо, в інтерв'ю для ZN.UA глава НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ готове надати співробітникам НАЗК доступ до своїх баз даних, але очікує, що в агентстві співробітників НАБУ також нададуть повний доступ до реєстру електронних декларацій.

Національне антикорупційне бюро України почало досудові розслідування десяти кримінальних проваджень, відкритих за результатами аналізу електронних декларацій чиновників.

Читайте інтерв'ю Валентини Самар із директором НАБУ Артемом Ситником у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".