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НАБУ і НАЗК погодили проект меморандуму про обмін інформацією

4 січня в 02:06

Документ мають затвердити на найближчому засіданні Антикорупційного агентства.

реестр е-деклараций
НАЗК і НАБУ домовилися про обмін інформацією між відомствами
Петро Порошенко/Facebook
Спільна робоча група Національного агенства з питань запобігання корупції і Національного антикорупційного бюро разаработала проект меморандуму про обмін інформацією між відомствами, повідомила прес-служба НАЗК у вівторок, 3 січня.

Документ мають затвердити на найближчому засіданні НАЗК, після чого він буде підписаний сторонами.

У НАЗК відзначили, що меморандум спрямований на забезпечення оперативного, всебічного і неупередженого аналізу даних, які можуть свідчити про виявлення підслідних НАБУ кримінальних правопорушень

Читайте також: У НАБУ поскаржилися на відмову НАЗК надати слідчим повний доступ до декларацій чиновників

Нагадаємо, в інтерв'ю для ZN.UA глава НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ готове надати співробітникам НАЗК доступ до своїх баз даних, але очікує, що в агентстві співробітників НАБУ також нададуть повний доступ до реєстру електронних декларацій.

Національне антикорупційне бюро України почало досудові розслідування десяти кримінальних проваджень, відкритих за результатами аналізу електронних декларацій чиновників.

Читайте інтерв'ю Валентини Самар із директором НАБУ Артемом Ситником у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги НАБУ НАЗК корупція декларації
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