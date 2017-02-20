НАБУ допитало Ахмєтова стосовно "плівок Онищенко"

Біглий депутат досі не надав слідству доказів корупції Порошенко.

Ахмєтова допитали детективи НАБУ

Українського олігарха Ріната Ахмєтова допитали в НАБУ в рамках розслідування так званих "плівок Онищенко", повідомили " Українській правді " у прес-службі НАБУ.

"Був сьогодні на допиті в першій половині дня. В рамках розслідування за фактом плівок Онищенко", - сказали в прес-службі НАБУ.

Як зазначає видання, народний депутат Олександр Онищенко досі не надав слідству фактичної інформації про, як він заявляє, корупції президента України.

У свою чергу, Онищенко в коментарі виданню заявив наступне: "А хто контактував зі мною? Були мої американські адвокати в НАБУ минулого тижня. Жодних пропозицій від них не надходило. Для них краще всього зам'яти все, що стосується корупції Порошенко".

Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ВАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 мільярдів гривень.