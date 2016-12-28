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На заході України сильний вітер, ДСНС просить мешканців бути обережними

28 грудня в 12:54

Пориви вітру в деяких областях країни досягнуть 15-20 м/с, у Карпатах 25 м/с.

Снег мокрый снег ветер зима
У західних та північно-західних регіонах країни складні погодні умови, рятувальники просять бути уважними та обережними
В "Українському гідрометцентрі" попереджають про сильні пориви вітру в ряді західних і північно-західних областей України у середу, 28 грудня.

Так, пориви вітру 15-20 м/с будуть спостерігатися у Волинській, Рівненській, Львівській,Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях. У Карпатах пориви вітру до 25 м/с.

За даними синоптиків, такі погодні умови вважаються "потенційно небезпечними".

У Державній службі надзвичайних ситуацій України просять жителів західних і північно-західних областей країни бути уважними та обережними. Відповідне попередження опубліковано на сторінці відомства в Facebook.

"Закликаємо громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці. Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, а також триматися подалі від рекламних щитів і ліній електропередач, адже пориви вітру можуть призвести до їх пошкодження", - йдеться в повідомленні.

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Раніше заступник директора "Укргідрометцентру" Анатолій Прокопенко повідомив, що в листопаді-грудні 2016 року середньомісячна температура очікується близькою до норми, а в січні-лютому – вище середньої багаторічної. "Тому в цілому зима 2016-2017 року характеризується як відносно тепла", - додав заступник директора "Укргідрометцентру".

За матеріалами: DT.UA
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Теги вітер область Україна попередження
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