На Вінниччині слідчого поліції спіймали на хабарі

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

заступник Начальника слідчого відділу одного з райвідділів області вимагав 22 тисячі гривень за повернення вилученого майна.

У Вінницькій області затримали підприємливого поліцейського Лариса Сарган / Facebook

У Вінницькій області на гарячому при отриманнізатримали заступника начальника слідчого відділу одного з районних відділень поліції. Він вимагав та отримав 22 тисячі гривень за повернення майна, вилученого в рамках розслідування кримінального виробництва.

В операції були задіяні співробітники обласної прокуратури, СБУ та департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook увечері в п'ятницю, 17 лютого.

Кримінальне провадження зареєстровано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою). За даний злочин передбачена санкція у вигляді позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади строком до трьох років.

Нагадаємо 6 лютого на хабарі у 1,5 тисячі доларів затримали начальника управління Державної виконавчої служби Волинської області.

Того самого дня було затримано в. о. начальника відділу Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації. Посадова особа вимагала у підприємця 50 тисяч гривень за погодження дозвільних документів на оренду землі для ведення бізнесу. Її затримали безпосередньо в приміщенні департаменту при отриманні частини хабара – 40 тисяч.