Топ Новини
<
>

На Вінниччині слідчого поліції спіймали на хабарі

18 лютого в 00:15

заступник Начальника слідчого відділу одного з райвідділів області вимагав 22 тисячі гривень за повернення вилученого майна.

5479
У Вінницькій області затримали підприємливого поліцейського
Лариса Сарган / Facebook
У Вінницькій області на гарячому при отриманні хабара затримали заступника начальника слідчого відділу одного з районних відділень поліції. Він вимагав та отримав 22 тисячі гривень за повернення майна, вилученого в рамках розслідування кримінального виробництва.

В операції були задіяні співробітники обласної прокуратури, СБУ та департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook увечері в п'ятницю, 17 лютого.

Кримінальне провадження зареєстровано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою). За даний злочин передбачена санкція у вигляді позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади строком до трьох років.

Читайте також: Суд відмовився заарештовувати спійманого на хабарі київського суддю

Нагадаємо 6 лютого на хабарі у 1,5 тисячі доларів затримали начальника управління Державної виконавчої служби Волинської області.

Того самого дня було затримано в. о. начальника відділу Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації. Посадова особа вимагала у підприємця 50 тисяч гривень за погодження дозвільних документів на оренду землі для ведення бізнесу. Її затримали безпосередньо в приміщенні департаменту при отриманні частини хабара – 40 тисяч.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги хабар поліція Вінниця прокуратура СБУ корупція
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.99
EUR 28.75
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...