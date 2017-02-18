На Вінниччині слідчого поліції спіймали на хабарі

заступник Начальника слідчого відділу одного з райвідділів області вимагав 22 тисячі гривень за повернення вилученого майна.
В операції були задіяні співробітники обласної прокуратури, СБУ та департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook увечері в п'ятницю, 17 лютого.
Кримінальне провадження зареєстровано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою). За даний злочин передбачена санкція у вигляді позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади строком до трьох років.
Нагадаємо 6 лютого на хабарі у 1,5 тисячі доларів затримали начальника управління Державної виконавчої служби Волинської області.
Того самого дня було затримано в. о. начальника відділу Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації. Посадова особа вимагала у підприємця 50 тисяч гривень за погодження дозвільних документів на оренду землі для ведення бізнесу. Її затримали безпосередньо в приміщенні департаменту при отриманні частини хабара – 40 тисяч.DT.UA