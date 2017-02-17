На Тернополлі вшанували Патріарха Йосифа Сліпого

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Священослужителі, представники влади та громадськості вшанували пам'ять видатного діяча молебнем та покладанням квітів до пам'ятника Патріарху.

У селі Заздрість, що на Тернопіллі, сьогодні урочисто відзначили 125-у річницю з дня народження Патріарха УГКЦ, великого мученика за віру Христову Йосифа Сліпого. Постанову про відзначенні цієї дати на Верховна Рада ухвалила ще 22 грудня 2016-го.

За інформацією кореспондента DT.UA, під час святкування ювілею єпископ УГЦК у Великобританії та Ірландії Гліб Лончина, який знав Патріарха і у 1977 році сам отримав священицьке рукопокладення від Йосифа Сліпого, відзначив провідну рису характеру свого великого вчителя – "жити в правді". "Він все життя був безкомпромісним, не терпів неправди, лінивства. Він навчився витривати (тобто терпіти), не піддався різним прикростям і труднощам – до себе і до всього народу. Він заснував у Римі те, що було давньою мрією митрополита Андрея Шептицького – Український Католицький Університет, який нині процвітає у Львові..".

Верховний архієпископ Києво-Галицький, глава УГКЦ Святослав Шевчук, котрий очолив Божественну Архієрейську літургію у церкві Духовного центру Йосифа Сліпого, наголосив: "Шанувати Патріарха Йосифа Сліпого – це означає вивчати його спадщину".

Святослав Шевчук освятив відновлений меморіальний комплекс Патріарха, взяв участь у відкритті нової, розширеної, музейної експозиції, де представлені невідомі раніше документи з душпастирської діяльності Йосифа Сліпого у різних країнах Європи, Північної і Південної Америки, Австралії. А до кінця травня, як запевнив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна, у Тернопільському музеї політв'язнів та репресованих буде облаштовано кімнату Йосифа Сліпого, який упродовж 18 років був політв'язнем радянських концтаборів, а потім був змушений покинути батьківщину. "Його назавжди вигнали з СРСР, але він завжди думав про свою землю, про свій народ і працював для нього", - так окреслив значимість цієї постаті глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук.