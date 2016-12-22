На Світлодарській дузі поранено 11 українських військових

Бойовики вели мінометний і артилерійський обстріли по позиціях сил АТО.

11 бійців поранені за добу mil.gov.ua

протягом минулої доби, 21 грудня, на Світлодарській дузі в результаті бойових дій отримали поранення одинадцять українських військовослужбовців, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Внаслідок бойових дій за добу загиблих у рядах українських військовослужбовців немає, однак одинадцять наших бійців отримали поранення. Ці санітарні втрати ЗСУ понесли на Світлодарській дузі в результаті ворожих мінометних та артилерійських обстрілів", - сказав він на брифінгу в четвер у Києві.

18 грудня бійці ЗСУ відбили атаку російських окупантів на Світлодарьскій дузі. Втрати сил АТО склали п'ять чоловік убитими і пораненими шість чоловік. За даними розвідки противник втратив 20 чоловік вбитими і 30 пораненими. Двогодинного бою передував артилерійський обстріл українських позицій.

До вечора 18 грудня інтенсивність обстрілів посилилася. До Обласної клінічної лікарні ім. Мечникова в Дніпрі були доставлені ще 26 поранених. При цьому чотирьох військових не могли вивезти з позицій через щільний артилерійський вогонь.

Речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко назвав втрати українських військових на Світлодарській дузі "найважчими за останні п'ять місяців".