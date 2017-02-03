На Світлодарській дузі бойовики обстріляли дві машини "швидкої допомоги", загинули дві людини

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Окупанти навмисно стріляли по автомобілях, в яких, крім водія, перебували також поранений український військовий і дівчина-медпрацівник. Вони загинули.

Бойовики в Донбасі розстріляли українську "швидку" Василь Артюшенко, DT.UA

У зоні проведення антитерористичної операції, в районіпід обстріл бойовиків потрапили два автомобілі "швидкої допомоги", в одному з них знаходився поранений український військовий. Окупанти обстріляли реанімобіль протитанковими керованими ракетами.

Боєць 54-ої бригади Збройних сил України Юрій Рева і дівчина-медик загинули. У Запорізькому обласному військовому комісаріаті інформацію підтвердили.

Про розстріл бойовиками машини "швидкої допомоги" написала запоріжанка Юлія Матвієнко.

"Сьогодні під обстріл потрапили дві медичних машини, внаслідок чого загинула фельдшер 54-ої бригади. Її машина рухалася за трьома пораненими в бік Світлодарської дуги і потрапила під обстріл ПТКРом", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Для "мирних жителів" дівчина пояснила, що протитанкові керовані ракети з моменту запуску до моменту влучення в ціль ведуться "як у комп'ютерній грі". За її словами, бойовики не могли не знати, що стріляють у реанімобіль.

"Вони бачили, що стріляють у "швидку" ... У нас був шанс накрити колись їм швидку, але ми ним не скористались", - зазначила вона.

При цьому Юлія Матвієнко уточнила, що не шкодує про те, що "швидкій допомозі" окупантів вдалося поїхати.

Також у четвер, 2 лютого, під ракетний удар в Авдіївці потрапив гуманітарний конвой із Запоріжжя, повідомив директор департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Ігор Міщан. За його словами, "під час розвантаження запорізьких машин снаряди літали прямо над головами людей, які прийшли за "гуманітаркою".

"Співробітники запорізького СБУ миттєво зорієнтувалися й наказали всім лягти, спрогнозувавши продовження обстрілу. Потім силовики почали евакуацію людей і співробітників ДСНС зі стадіону в будівлю школи - всього вдалося врятувати 70 мирних жителів і 35 рятувальників. Вже в будівлі школи силовики надали першу допомогу пораненому осколками рятувальнику", - розповів Міщан.

Він зазначив, що по центру гуманітарної допомоги бойовики випустили чотири снаряди.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російської армії порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим НС, призупинив роботу коксохімічний завод. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".