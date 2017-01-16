На СТБ вибачилися за "Битву екстрасенсів" із "російськими військовими"

Керівник телеканалу пообіцяв звільнити винних.

СТБ показав телешоу з "російськими військовими", один з яких "служив в Україні" Кадр/YouTube Телеканал СТБ приніс вибачення за трансляцію випуску програми "Битва екстрасенсів" російського виробництва, учасники якої заявили, що вони російські військовослужбовці, один з яких "служив в Україні".

"Росія та Україна, з вини Росії, ворогують, російські військові присутні на Донбасі, Росія анексувала Крим. Показ цієї програми з моральної точки зору є неприпустимим. Мені соромно. Я приношу свої вибачення телеглядачам", – написав голова правління ЗАТ "Міжнародний Медіа Центр - СТБ" Володимир Бородянський на своїй сторінці у Facebook у ніч на понеділок, 16 січня.

Бородянський запевнив, що керівництво телеканалу прийняло рішення відмовитися від ретрансляції російської версії "Битви екстрасенсів", а також звільнити співробітників, які допустили вихід даного випуску в ефір.

Нагадаємо, ввечері 15 січня телеканал СТБ показав третю серію 17-го сезону телешоу "Битва екстрасенсів" виробництва російського телеканалу ТНТ. Серія, знята в Москві, була показана у РФ у вересні. Згідно зі сценарієм, її учасниками є російські військові, учасники бойових дій у Чечні та інших "гарячих точках". Один з них заявив, що "служив на Україні", де над ним "знущалися, змушували собі могилу рити". Де і коли він "служив", персонаж не уточнив. СТБ вирізав із серії згадку про Україну.

Як відомо, СТБ, а також телеканали ICTV, "Новий канал", М1, М2 і QTV входять до медіагрупи StarLightMedia, яку контролює Віктор Пінчук.